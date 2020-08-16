На акцию протеста возле стелы "Минск - город-герой" собрались десятки тысяч человек

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки тысяч человек собрались в центре белорусской столицы в воскресенье на акцию протеста возле стелы "Минск - город-герой".

Как передает корр. ТАСС, площадь перед стелой, скверы вокруг нее и прилегающие улицы заполнены людьми, их число продолжает расти. Идут семьями, с детьми.

Участники митинга при этом не перекрывают движение на проспектах Победителей и Машерова, хотя некоторые заняли разделительную полосу. При этом дороги люди переходят только на зеленый свет. Машины сигналят, некоторые останавливаются, оттуда раздают бутылки с водой, так как в Минске сегодня солнечно и около 30 градусов тепла. Обстановка спокойная.

Людьми заполнены обе стороны проспекта Победителей на протяжении почти двух километров до станции метро "Немига", стоят у стелы, занимают прилегающие к ней сквер и аллеи парка Победы.

По проспекту Победителей началось движение больших групп митингующих к Дому правительства на площади Независимости, где сегодня ранее прошел митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и состоялось его выступление.