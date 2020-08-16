Целей для введения новых санкции в отношении РФ практически не осталось - помощник Трампа

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США считают, что ввели так много санкций в отношении РФ, что у них практически не осталось целей для введения дополнительных рестрикций. Соответствующее мнение помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил в воскресенье в эфире телекомпании Эн-би-си.

О'Брайена спросили о якобы имеющих место попытках РФ повлиять на американские выборы. "Это провал политического курса, что Россия все еще вмешивается в наши выборы?" - спросил журналист Эн-би-си.

"Как я уже сказал, как ясно дал понять президент [США Дональд Трамп], мы против любого иностранного субъекта, пытающегося вмешаться в наши выборы. Будь то коммунистический Китай, будь то <...> Россия или <...> Иран", - ответил на это О'Брайен, подчеркнув, что для предотвращения иностранного вмешательства американская администрация, помимо прочего, потратила "миллионы долларов" на укрепление избирательной инфраструктуры.

"Мы также направили всем этим странам очень мощные сигналы. Что касается России, мы ввели столько санкций, что уже почти не осталось того, против чего можно применить рестрикции", - продолжил О'Брайен.

"Мы направили противотанковые ракетные комплексы Javelin ("Джавелин") Украине <...>, мы ввели санкции против "Роснефти", мы приложили все усилия, чтобы остановить строительство "Северного потока - 2" - газопровода из России в Германию, - и мы добились в этом невероятного успеха, мы ввели санкции в отношении сотен россиян, мы закрыли их консульства в Сан-Франциско и Сиэтле <...>, мы выслали из США 60 советских... российских шпионов. Все это было сделано при президенте Трампе, а не при предыдущей администрации. Так что, когда мы узнали о том, что они делают, мы противостояли этому", - пояснил помощник американского лидера.

"Кстати, мы противостояли и Китаю <...>. Мы просто не собираемся это терпеть", - подчеркнул О'Брайен.