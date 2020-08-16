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На юге Франции уничтожено пожаром 130 гектаров леса

19:20 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарно-спасательная служба департамента Воклюз сообщила о ликвидации крупного лесного пожара, уничтожившего 130 гектаров растительности близ коммуны Везон-ла-Ромен. Соответствующее коммюнике спасатели распространили в воскресенье.

"Более 500 пожарных боролись ночью с огнем, - гласит послание. - 130 гектаров сожжены, эвакуированы отдельные жилые дома и два кемпинга".

Огонь распространился еще в субботу в труднодоступной холмистой местности. Для его тушения были задействованы четыре пожарных самолета. Также на место прибыли подкрепления из департаментов Дром, Альпы Верхнего Прованса, Верхние Альпы, Буш-дю-Рон и Гар.

Обстоятельства, при которых начался пожар, предстоит выяснить в ходе специального расследования.

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