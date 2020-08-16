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Проведения повторных выборов в Белоруссии потребовала экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая

20:10 16.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая потребовала проведения повторных выборов.

"Ваша поддержка дает мне право говорить от имени каждого из вас: "Стране нужны повторные выборы! Народ имеет право!", - обратилась Канопацкая в воскресенье к своим избирателям в "Фейсбуке".

Канопацкая, получившая на выборах 1,68% голосов избирателей, заявила, что "очень многое решается сегодня на улицах белорусских городов". "Душой и сердцем я с нашими людьми на улицах Минска. <...> Но и от происходящего в тиши переговорных кабинетов наших европейских партнеров, и в залах судебных заседаний зависит также очень много", - сказала она.

"Здравый рассудок, политическая целесообразность и понимание, что я последняя женщина с правосубъектностью кандидата в президенты Республики Беларусь на территории страны, требуют максимальной бдительности и рациональности. События последних дней накладывают на меня обязательства работать во имя будущего нашей страны, в том числе во властных институтах, на переговорах с европейскими партнерами, с представителями гражданского общества", - отметила Канопацкая.

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