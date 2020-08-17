Россия и США начнут новый раунд консультаций по стратегической стабильности в понедельник в Вене

07:20 Источник: Интерфакс

Второй раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности, как ожидается, начнется в Вене в понедельник.

"Встретили представительную межведомственную делегацию во главе с заместителем Министра иностранных дел России Рябковым в аэропорту Швехат. 17-18 августа в Вене пройдет новый раунд российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности", - говорится в сообщении посольства РФ в Австрии в фейсбуке.

Американскую делегацию возглавит спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Предыдущий раунд консультаций по вопросам стратстабильности состоялся 22 июня. Тогда делегации России и США во главе с Биллингсли и Рябковым обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Кроме того, в рамках стратегического диалога 27-30 июля в Вене состоялись заседания экспертных рабочих групп по ряду актуальных вопросов, касающихся взаимодействия двух стран в сфере укрепления международной безопасности и контроля над вооружениями.

Накануне Рябков заявил "Интерфаксу", что пока нет предпосылок для достижения конкретных договоренностей с США в сфере стратегической стабильности.

"Мы положительно оцениваем настрой американской стороны вести эту работу в таком ключе. Но настрой настроем, однако говорить о том, что есть предпосылки для скорого достижения той или иной договоренности, я бы не стал. Расхождения весьма значительны", - сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, разногласия с США "касаются как содержательной стороны этих усилий, так и методики работы, а также потенциального круга участников продолжения данной работы".

"По этим трем аспектам, главным на сегодняшний день, мы не видим готовности американской стороны учитывать наши логичные, объяснимые, понятные подходы, которые мы последовательно отрабатываем на протяжении всего этого времени", - сказал Рябков. Он уточнил, что речь идет о всем комплексе вопросов, связанных с контролем вооружений. "По ДСНВ вообще нет никаких изменений", - отметил дипломат.

В свою очередь, Биллингсли ранее подчеркнул, что на переговорах в Вене будет работать представительная делегация. "США направляют одну из самых представительных делегаций за все время. В нее вошли многие влиятельные генералы и адмиралы, а также - сотрудники Пентагона и министерства энергетики", - написал он в своем твиттере.

По словам Биллингсли, это показывает, "насколько серьезно мы относимся к этому мероприятию". "Мы надеемся, что Россия отнесется к этому также и проверим серьезность ее намерений", - добавил спецпредставитель.