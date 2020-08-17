Результаты испытаний вакцины от коронавируса 17 августа будут поданы для публикации в международный журнал - Гинцбург

07:27 Источник: Интерфакс

Результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса будут поданы в научный журнал в понедельник, 17 августа, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Уже в начале следующей недели мы планируем подать большую статью по результатам клинических исследований вакцины", - сказал Гинцбург в интервью "Интерфаксу".

На вопрос о том, в какой журнал планируется подать статью, ученый ответил: "Есть предложения от ряда серьезных журналов, которые уже хотят опубликовать. Не российские - международные, возможно, даже американские".



