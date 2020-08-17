Глава миссии Красного Креста на Украине Флоранс Жиллетт прибыла в Донецк

07:45

Глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Флоранс Жиллетт прибыла в Донецк с официальной поездкой. Об этом сегодня ДАН сообщили в донецком офисе МККК.

«Глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт в пятницу прибыла с визитом в Донецк», – говорится в сообщении.

Уточняется, что официальные мероприятия и встречи запланированы на понедельник и вторник – 17 и 18 августа.