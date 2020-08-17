Освобожденные "вагнеровцы" рассказали о своей поездке в Белоруссию
07:55 17.08.2020 Источник: РОСБАЛТ
Задержанные в Белоруссии россияне, которых назвали «боевиками ЧВК», рассказали о своей поездке в эту страну.
По словам одного из них, его сослуживец ответил на объявление на сайте вакансий. Куратор по имени Сергей Петрович предложил им заниматься охраной нефтяных объектов в Ливии и Сирии. Он расспрашивал по поводу «боевого опыта в Сирии и Донбассе», сказал один из россиян в эфире телеканала «Россия 1».
Когда набралась группа добровольцев, им сообщили, что прошлый куратор умер. Новый объявил, что все поедут на охрану объектов «Роснефти» в Венесуэле.
За день до вылета стало известно, что не получается состыковать рейсы Минск — Стамбул — Гавана — Каракас, чтобы группа не находилась слишком долго в транзитной зоне Турции. Тогда для добровольцев заказали новые билеты и предложили им отдохнуть какое-то время в санатории «Белорусочка». По словам задержанных, они там «вели себя нормально» — гуляли, плавали в озере и бегали.
После задержания мужчин «отвезли в разные места».
«Ощущение сюрреализма. Какие-то вопросы о боевиках. Нам дали бумаги, что мы подозреваемся в подготовке массовых волнений и покушение на государственный строй. И срок начинается от 15 лет — и до смертной казни. Кого-то держали на голых нарах, без матрасов. Первые три дня перемещения только в наручниках», — рассказал один из россиян.
Ранее генпрокуратура РФ сообщила о возвращении 32 граждан страны, задержанных в Белоруссии в конце июля и обвиняемых в причастности к ЧВК «Вагнер». На Украине заявляли, что 28 из 33 россиян участвовали в боях в Донбассе.
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