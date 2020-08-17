Белый дом опроверг подготовку встречи Трампа и Путина

08:10 Источник: РОСБАЛТ

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт ОʼБрайен заявил, что президент США Дональд Трамп не говорил о своем желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

ОʼБрайен опроверг информацию канала NBC о том, что переговоры планируют провести осенью — до президентских выборов в США.

«Мы не планируем саммит с Владимиром Путиным до выборов», — сказал он в эфире NBC News.

При этом, по словам советника, в США всегда будут рады визиту Путина для подписания нового соглашения о контроле над вооружениями, которое «будет защищать американцев и русских».