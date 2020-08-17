Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
08:16 17.08.2020 Источник: РОСБАЛТ
Армия Израиля сообщила о танковом ударе по наблюдательным постам движения ХАМАС в секторе Газа.
Как говорится в сообщении на странице израильских военных в Twitter, танковый обстрел стал ответом на запуск шаров со взрывчаткой. Также отмечается, что накануне вечером десятки палестинцев в Газе подстрекали к беспорядкам на границе возле стены безопасности.
Воздушные шары с взрывчаткой с территории Газы в сторону Израиля запускают с начала августа. Армия Израиля в ответ на эти действия наносит удары по инфраструктуре ХАМАС.
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