В США от коронавируса скончались более 170 тысяч человек

08:22 Источник: РОСБАЛТ

В США количество летальных исходов от коронавируса превысило 170 тыс., сообщает университет Джонса Хопкинса, ведущий собственные подсчеты на основе открытой статистики.

Согласно последним данным, число умерших пациентов составляет 170 019. В стране за период с начала пандемии подтверждено более 5,4 млн случаев заражения.