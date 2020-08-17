В Чехии назвали катастрофой ситуацию в Белоруссии

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал катастрофой ситуацию в Белоруссии. Соответствующее видеообращение 16 августа он опубликовал в Facebook

По его мнению, существует два сценария развития событий в Белоруссии. Первый предполагает, что протесты завершатся, как в 1989 году в Чехии, «бархатной революцией», и в стране состоятся свободные выборы, «без манипуляций диктатора». Другой возможный сценарий — «Пражская весна» 1968 года, когда была применена военная сила.

«Украина.ру»