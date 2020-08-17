Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером
08:42 17.08.2020 Источник: Lenta.ru
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна «успокоилась и вошла в нормальный ритм». В этот период будет необходимо освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Ее видеообращение опубликовал Telegram-канал LIFE Shot.
«У меня нет, и не было иллюзий, я никогда не хотела стать политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом», — заявила она, добавив, что восхищается мужеством и организацией протестующих. В ходе видеообращения кандидат в президенты пообещала «принять» искренне раскаявшихся сторонников властей.
11 августа Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей.
Новости
- 12:50 15.08.2020
- Польша разместит у себя дополнительно 1 тыс военных США. Соглашение подписано
- 09:15 15.08.2020
- В Пентагоне хотят лучше понимать природу и происхождение НЛО - заявление
- 11:20 14.08.2020
- Новый договор предусматривает постоянное присутствие войск США в Польше - чиновник
- 16:12 12.08.2020
- Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
- 13:20 12.08.2020
- В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу
- 20:00 11.08.2020
- Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
- 14:12 11.08.2020
- США усилили мощность авиабазы в Эстонии
- 13:32 11.08.2020
- Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
- 12:05 11.08.2020
- Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
- 12:20 10.08.2020
- Крупнейшие учения двух армий ЦВО с участием 12 тыс. человек начались в Сибири и Поволжье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать