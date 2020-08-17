08:42 Источник: Lenta.ru

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна «успокоилась и вошла в нормальный ритм». В этот период будет необходимо освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Ее видеообращение опубликовал Telegram-канал LIFE Shot.

«У меня нет, и не было иллюзий, я никогда не хотела стать политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом», — заявила она, добавив, что восхищается мужеством и организацией протестующих. В ходе видеообращения кандидат в президенты пообещала «принять» искренне раскаявшихся сторонников властей.

11 августа Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей.