Германия обратится в ООН из-за угроз США "Северному потоку-2"
08:46 17.08.2020 Источник: Lenta.ru
Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT сообщил, что сейчас изучается возможность обратиться в ООН из-за угроз США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
По его словам, недопустимо, когда одна страна, к примеру США, предписывает другой суверенной стране или суверенному Европейскому союзу, как решать вопрос собственного энергообеспечения. Политик заметил, что это «противоречит любым разумным отношениям».
Эрнст также отреагировал на заявления Европейской комиссии о том, что в случае введения санкций со стороны США это будет нарушением международного права. «Это нарушение — так угрожать суверенитету страны», — сказал он.
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