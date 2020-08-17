Германия обратится в ООН из-за угроз США "Северному потоку-2"

08:46 Источник: Lenta.ru

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT сообщил, что сейчас изучается возможность обратиться в ООН из-за угроз США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».

По его словам, недопустимо, когда одна страна, к примеру США, предписывает другой суверенной стране или суверенному Европейскому союзу, как решать вопрос собственного энергообеспечения. Политик заметил, что это «противоречит любым разумным отношениям».

Эрнст также отреагировал на заявления Европейской комиссии о том, что в случае введения санкций со стороны США это будет нарушением международного права. «Это нарушение — так угрожать суверенитету страны», — сказал он.