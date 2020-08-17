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НОВОСТИ

Муфтий Иерусалима запретил гражданам ОАЭ молиться в аль-Акса

08:54 17.08.2020 Источник: MIGnews

Главный муфтий Иерусалима шейх Мухаммад Хусейн издал религиозное распоряжение, запрещающее гражданам ОАЭ молиться в мечети аль-Акса.

Аль-Акса считается третьей по значению святыней ислама.

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