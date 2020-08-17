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НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 августа

09:00 17.08.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 17 августа превысило 21,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, за все время в мире были заражены 21 613 706 человек. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 219 тысяч. За весь период пандемии скончались 774 296 заболевших, 13,6 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 5,4 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (3,34 миллиона человек), Индия (2,5 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (более 920 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (587,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Иран, накануне сместивший Испанию.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 170 052 человек. В Бразилии число умерших превысило отметку 107 тысяч. Высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

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