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На Украине назвали безответственной передачу "боевиков ЧВК" России

09:05 17.08.2020 Источник: РБК

Власти Белоруссии продемонстрировали пренебрежение принципом взаимопомощи и исторической близости украинского и белорусского народов, освободив задержанных россиян. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в сообщении.

В офисе Зеленского считают, что поступок властей Белоруссии говорит об их «внутренних ценностях». «Оставим этот вопрос риторическим», — добавили в украинской администрации.  РБК

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