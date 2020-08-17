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Семьям первоклассников предложили дать специальный выходной

09:20 17.08.2020 Источник: Известия

Родителям первоклассников предложили дать право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. Такую инициативу высказала глава Института прогрессивного образования Анна Маркс в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой, с котором ознакомились «РИА Новости».

Она отметила, что институт провел опрос в период с 1 по 10 августа среди 1600 родителей из 75 регионов России. Согласно исследованию, проводить ребенка на первый урок намерены 56% респондентов. Из них 83% заявили, что для этого им необходим отгул или отпуск за свой счет, остальные планируют договориться с работодателем, чтобы начать день позднее своего обычного графика.

При этом 37% родителей заявили, что не смогут отпроситься с работы, так как из-за снижения доходов в период пандемии коронавируса не хотят терять часть зарплаты за дополнительный выходной. Также в причинах называлась невозможность оставить рабочее место из-за специфики работы и невозможность договориться с начальством.  Известия

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