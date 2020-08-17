Пушков заявил о слабости Лукашенко на информационном поле
10:05 17.08.2020 Источник: Газета.Ru
В современном мире главные битвы происходят в сфере информации, и поражение на информационном поле ведет к проигрышу на политическом поле и смене власти, уверен российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, именно слабость президента Белоруссии Александра Лукашенко на информационном поле приведет к негативным последствиям для действующих белорусских властей.
«Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, - верный рецепт информационного проигрыша оппозиции, они сослужат Лукашенко плохую службу», – написал сенатор. Газета.Ru
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