Пушков заявил о слабости Лукашенко на информационном поле

10:05 Источник: Газета.Ru

В современном мире главные битвы происходят в сфере информации, и поражение на информационном поле ведет к проигрышу на политическом поле и смене власти, уверен российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, именно слабость президента Белоруссии Александра Лукашенко на информационном поле приведет к негативным последствиям для действующих белорусских властей.

«Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество, - верный рецепт информационного проигрыша оппозиции, они сослужат Лукашенко плохую службу», – написал сенатор. Газета.Ru