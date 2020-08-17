Из-за коронавируса в Новой Зеландии перенесли парламентские выборы
10:20 17.08.2020 Источник: Газета.Ru
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о переносе всеобщих парламентских выборов с 19 сентября на 17 октября. Об этом сообщила газета New Zeland Herald.
По словам Ардерн, решение связано с распространением коронавируса в стране.
Отмечается, что 11 августа впервые за 102 дня в Новой Зеландии были выявлены четыре новых случая коронавируса. Заражение было квалифицировано как передача вируса внутри страны и стало причиной введения ограничительных мер. Газета.Ru
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