МВД Белоруссии опровергло информацию о 4 тысячах задержанных, остающихся в СИЗО
10:05 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВД Белоруссии не подтвердило информацию представителя оппозиции, согласно которой в СИЗО остаются около 4 тысяч задержанных. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
"Это фейк, это неправда. Все списки и в СИЗО [города] Жодино, и в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина Минска вывешены у входа, ничего придумывать не надо", - сказала она.
Вместе с тем Чемоданова не смогла привести данные МВД о числе граждан, задержанных в ходе акций протеста и находящихся в настоящее время в изоляторах. "Это надо уточнять в управлении надзорно-исполнительной деятельности, в понедельник могу эту цифру уточнить", - отметила она.
Ранее в воскресенье соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что в республике 4 тысячи человек остаются задержанными в результате акций протеста после выборов президента, потребовав их немедленного освобождения.
В Белоруссии акции протеста проходят седьмой день подряд. Демонстранты не согласны с объявленными итогами выборов, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, которую называли его основным соперником. Сразу после подведения первых итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, задержаны были более 6 тысяч человек, затем их начали освобождать.
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