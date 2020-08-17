Россельхознадзор рассказал о создании вакцины от COVID-19 для животных
10:32 17.08.2020 Источник: РБК
После начала пандемии COVID-19 Россельхознадзор совместно с институтом Минобороны провел исследование и сделал тест-систему, которая позволяет выявить новую коронавирусную инфекцию у людей и животных, рассказал в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
На текущий момент тест показал положительный результат у двух кошек в Москве и Тюмени, уточнил Данкверт.
«Сейчас мы работаем над созданием вакцины для животных против новой коронавирусной инфекции», — сообщил глава Россельхознадзора.
«Вакцина нужна в первую очередь для норок, потому что в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса уничтожили несколько миллионов куньих — они быстро передают вирус друг другу», — уточняет Данкверт. Кроме того, он напомнил, что норки могут передавать заболевание человеку.
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