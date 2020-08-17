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В России за сутки выявили 4 892 случая заражения коронавирусом

11:00 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 892, общее количество инфицированных достигло 927 745. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост второй день составляет 0,5%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 133. Согласно данным штаба, всего выздоровел 736 101 человек, что составляет 79,3% от общего числа заразившихся в РФ.

Число летальных исходов из- за коронавируса увеличилось в России за сутки на 55 против 68 днем ранее, это минимальное суточное значение с 27 апреля. Всего от инфекции умерли 15 740 человек.

Доля умерших составляет 1,7% от общего числа заразившихся в РФ.

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