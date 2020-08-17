Великобритания не признает результаты выборов в Белоруссии - глава МИД
11:05 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские власти не признают итогов президентских выборов в Белоруссии и призывают к расследованию фальсификаций. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в "Твиттере" глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.
"Соединенное Королевство не признает результатов этих сфальсифицированных выборов и призывает при посредничестве ОБСЕ провести расследование многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий", - написал Рааб.
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