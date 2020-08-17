Вице-канцлер ФРГ заявил, что Лукашенко как президент больше не имеет легитимности

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц считает, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко как глава государства больше не имеет легитимности, поскольку лишился поддержки большинства населения страны. Об этом немецкий политик заявил в опубликованном в понедельник интервью газете "Бильд".

"Я твердо убежден в том, что этот президент [Александр Лукашенко] больше не имеет легитимности, иначе бы он не действовал с такой жестокостью", - сказал он. "У него нет поддержки большинства граждан. Если все будет происходить по демократическим правилам, то Лукашенко не останется на посту", - считает Шольц.

"Мы не приемлем того, что там происходит", - добавил вице-канцлер, назвав Лукашенко "ужасным диктатором". "Думаю, тот, кто так обращается со своим народом, потерял право на легитимное управление страной", - резюмировал Шольц.

Говоря о возможности военного вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, Шольц отметил, что оно "вообще неприемлемо и нарушает все правила, которые установлены международным правом".