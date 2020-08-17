Инфляция в Саудовской Аравии превысила 6%

11:32 Источник: Интерфакс

Индекс потребительских цен в Саудовской Аравии подскочил на 6,1% в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате трехкратного увеличения налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на местную статистику.

В июне уровень инфляции составил всего 0,5%, это самый низкий годовой прирост с января до повышения НДС до 15% с 5% с 1 июля.

Главное управление статистики королевства пояснило, что наибольший рост цен обеспечили продукты питания - 14,6% и транспортные расходы - 7,3%