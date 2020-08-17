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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

12:00 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), что перевыборов в стране проводиться не будет.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (перевыборов - прим. ТАСС) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

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