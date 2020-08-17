Лондон готов ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии - глава МИД

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания вместе с партнерами готова применять санкции против тех, кто несет ответственность за применение насилия против участников протестов в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении глава МИД Великобритании Доминика Рааба, распространенном его ведомством в понедельник.

"Нам срочно нужно силами ОБСЕ провести расследование нарушений, которые сделали выборы нечестными, а также последовавших после них жутких репрессий. Соединенное Королевство будет вместе со своими международными партнерами работать над тем, чтобы ввести санкции против тех, кто несет за это ответственность, и призвать к ответу власти Белоруссии", - сказал Рааб.