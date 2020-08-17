Лондон готов ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии - глава МИД
12:05 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания вместе с партнерами готова применять санкции против тех, кто несет ответственность за применение насилия против участников протестов в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении глава МИД Великобритании Доминика Рааба, распространенном его ведомством в понедельник.
"Нам срочно нужно силами ОБСЕ провести расследование нарушений, которые сделали выборы нечестными, а также последовавших после них жутких репрессий. Соединенное Королевство будет вместе со своими международными партнерами работать над тем, чтобы ввести санкции против тех, кто несет за это ответственность, и призвать к ответу власти Белоруссии", - сказал Рааб.
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