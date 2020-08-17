Польша отслеживает ситуацию на границе с Белоруссией - замминистра обороны
12:20 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Варшава наблюдает за ситуацией на границе с Белоруссией, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов начались массовые протесты. Об этом заявил в понедельник Польскому радио заместитель министра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич.
"Мы наблюдаем за тем, что происходит в Белоруссии, как и все страны НАТО, и также мы будем наблюдать за тем, что происходит на нашей границе. И в этом наблюдении мы не будем пассивными", - сказал Скуркевич.
Согласно окончательным данным ЦИК, победу на президентских выборах в Белоруссии с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
НОВОСТИ
- 13:32 17.08.2020
- Поставки угля на внутренний рынок РФ во II квартале упали на 11,6%, на экспорт - на 5,6%
- 13:20 17.08.2020
- Шушкевич призвал Лукашенко подать в отставку
- 13:15 17.08.2020
- Владимир Путин поздравил Ашрафа Гани с днем независимости Афганистана
- 13:05 17.08.2020
- К столкновениям с полицией на Куштау привели недоработки властей - глава Башкирии
- 13:00 17.08.2020
- Школьных учителей в РФ обяжут носить маски в учебном году
- 12:32 17.08.2020
- МИД КНР пригрозил США ухудшением отношений из-за поставок американского оружия Тайваню
- 12:05 17.08.2020
- Лондон готов ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии - глава МИД
- 12:00 17.08.2020
- Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет
- 11:32 17.08.2020
- Инфляция в Саудовской Аравии превысила 6%
- 11:20 17.08.2020
- Вице-канцлер ФРГ заявил, что Лукашенко как президент больше не имеет легитимности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать