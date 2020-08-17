Польша отслеживает ситуацию на границе с Белоруссией - замминистра обороны

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Варшава наблюдает за ситуацией на границе с Белоруссией, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов начались массовые протесты. Об этом заявил в понедельник Польскому радио заместитель министра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич.

"Мы наблюдаем за тем, что происходит в Белоруссии, как и все страны НАТО, и также мы будем наблюдать за тем, что происходит на нашей границе. И в этом наблюдении мы не будем пассивными", - сказал Скуркевич.

Согласно окончательным данным ЦИК, победу на президентских выборах в Белоруссии с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.