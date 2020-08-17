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НОВОСТИ

Школьных учителей в РФ обяжут носить маски в учебном году

13:00 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС в понедельник на горячей линии Минпросвещения России.

"Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить", - сообщил собеседник агентства.

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