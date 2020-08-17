Школьных учителей в РФ обяжут носить маски в учебном году
13:00 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС в понедельник на горячей линии Минпросвещения России.
"Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить", - сообщил собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 13:32 17.08.2020
- Поставки угля на внутренний рынок РФ во II квартале упали на 11,6%, на экспорт - на 5,6%
- 13:20 17.08.2020
- Шушкевич призвал Лукашенко подать в отставку
- 13:15 17.08.2020
- Владимир Путин поздравил Ашрафа Гани с днем независимости Афганистана
- 13:05 17.08.2020
- К столкновениям с полицией на Куштау привели недоработки властей - глава Башкирии
- 12:32 17.08.2020
- МИД КНР пригрозил США ухудшением отношений из-за поставок американского оружия Тайваню
- 12:20 17.08.2020
- Польша отслеживает ситуацию на границе с Белоруссией - замминистра обороны
- 12:05 17.08.2020
- Лондон готов ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии - глава МИД
- 12:00 17.08.2020
- Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет
- 11:32 17.08.2020
- Инфляция в Саудовской Аравии превысила 6%
- 11:20 17.08.2020
- Вице-канцлер ФРГ заявил, что Лукашенко как президент больше не имеет легитимности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать