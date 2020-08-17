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Шушкевич призвал Лукашенко подать в отставку

13:20 17.08.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Первый глава независимой Белоруссии призвал Лукашенко подать в отставку. По мнению Станислава Шушкевича, действующий глава государства нелегитимен. Об этом бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Он незаконным образом уже не один срок удерживает президентскую власть».

Политик также указал на проблемы в национальной экономике и признался, что его удивило число людей, выходящих на протест.

«У нас нет экономической политики, у нас кадры решают всё, и кадры заигрались. У нас огромная задолженность. А народ преодолел страх, такой лавины людей я никогда не видел, и не мог подумать, что столько протестующих выйдут на улицы».

Сегодня в Белоруссии — девятый день протестов, они продолжаются со дня выборов. На ряде предприятий работники объявили забастовку.

Шушкевич фактически был главой страны, когда в 1991-1994 года Белоруссия была парламентской республикой, в 91-м подписал Беловежские соглашения вместе с Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком.

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