Поставки угля на внутренний рынок РФ во II квартале упали на 11,6%, на экспорт - на 5,6%

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки угля на внутренний рынок РФ по итогам II квартала 2020 года снизились на 11,6% в годовом выражении, экспорт - на 5,6%, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака для журнала "Энергетическая политика".

"Если говорить о цифрах, то по итогам II квартала 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года поставки угля на внутренний рынок снизились на 11,6%, на экспорт - на 5,6%. Следствием сокращения спроса явилось снижение мировых цен на уголь, в частности, средняя цена на энергетический уголь в I квартале текущего года по сравнению с прошлым годом упала на 10% (с $63 до $57 за тонну)", - отмечает министр.

На этом фоне некоторые угледобывающие компании были вынуждены снижать объемы добычи, чтобы реализовать переполненные складские запасы. "Вследствие этого объем добычи по итогам II квартала снизился на 9,6% к прошлому году", - пишет Новак.