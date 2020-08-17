Владимир Путин поздравил Ашрафа Гани с днем независимости Афганистана

13:15 Источник: НГ-Online

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Мохаммада Ашрафа Гани с днем независимости Афганистана. Как сообщает афганское информационное агентство Khaama Press, поздравление от российского президента главе Афганистана передал в ходе личной встречи посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

В своем послании президенту Гани Владимир Путин выразил удовлетворение «дружескими отношениями» между Россией и Афганистаном, а также выразил уверенность, что «конструктивное сотрудничество» между двумя странами в различных областях будет «значительно усилено». «Партнерство в борьбе с терроризмом и наркотиками служит коренным интересам народов обеих стран и укрепляет региональную безопасность и стабильность», - цитирует текст поздравления Владимира Путина афганское информагентство.

В свою очередь президент Ашраф Гани поблагодарил российского лидера за его послание, пообещав не только достойно отметить 100-летие дипломатических отношений между Афганистаном и Россией, но и предложив активнее развивать совместные экономические проекты, в частности, в сфере модернизации афганской железнодорожной сети. По словам президента Гани, он намерен использовать в железнодорожном строительстве в Афганистане российские стандарты.

Андрей Серенко