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НОВОСТИ

В Азербайджан прибыли два российских боевых корабля

14:00 17.08.2020 Источник: Интерфакс

Боевые корабли Каспийской флотилии прибыли в столицу Азербайджана для участия в конкурсе "Кубок моря-2020", сообщает Минобороны РФ.

"Малые артиллерийские корабли "Махачкала", "Астрахань", а также спасательный буксир "СБ-738" Каспийской флотилии прибыли в столицу Азербайджанской Республики - город Баку для участия в международном конкурсе по морской выучке среди экипажей надводных кораблей - "Кубок моря-2020", - сказали в министерстве.

Россию на состязаниях представит корабль "Махачкала".

Конкурс "Кубок моря-2020" будет проходить в военно-морской базе "Пута" ВМС Азербайджана с 24 августа.

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