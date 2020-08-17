Более 600 человек в Белоруссии подали заявления в СК о получении телесных повреждений при задержании

14:32 Источник: Интерфакс

Уже более 600 человек обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании их сотрудниками правоохранительных органов в ходе массовых акций протеста в Белоруссии, сообщили в Следственном комитете республики в понедельник.

"Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания", - говорится в сообщении СК.

Там заявили, что "всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка".

"При наличии телесных повреждений для установления степени их тяжести следователями назначаются необходимые экспертные исследования", - добавили там.