Более 600 человек в Белоруссии подали заявления в СК о получении телесных повреждений при задержании
14:32 17.08.2020 Источник: Интерфакс
Уже более 600 человек обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании их сотрудниками правоохранительных органов в ходе массовых акций протеста в Белоруссии, сообщили в Следственном комитете республики в понедельник.
"Более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания", - говорится в сообщении СК.
Там заявили, что "всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка".
"При наличии телесных повреждений для установления степени их тяжести следователями назначаются необходимые экспертные исследования", - добавили там.
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