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НОВОСТИ

Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции готов передать свои полномочия

14:12 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в понедельник перед рабочими Минского завода колесных тягачей, заявил, что не уйдет с президентского поста под давлением, но готов передать свои полномочия только после принятия новой конституции.

"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим. Приходите, садитесь и работаем над конституцией, и выносим на референдум. И я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу", - сказал он.

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