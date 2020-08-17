Верховный суд России признал экстремистским движение "АУЕ"
15:00 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд России признал общественное движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - сказала представитель суда.
Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
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