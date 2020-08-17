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Лукашенко заявил работникам МЗКТ, что они его своими протестами "на колени не поставят"

15:12 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей заявил, что протестами сотрудники завода "на колени не поставят". Аудиозапись встречи, состоявшейся в понедельник, опубликовало сетевое издание tut.by

"Я вижу, как вы настроены говорить с президентом. Еще раз повторяю, чтобы вас не держать на жаре: не обижайтесь на меня, но меня вы на колени не поставите, и не делайте прежде всего, чтобы было хуже вам и вашим семьям. Вы это ощутите через неделю, когда вы устроите бардак на предприятии. Подумайте над тем, что я сегодня говорю и что сказал вам вчера. Слушайте, я это проходил. Я был директором и был обычным человеком, и я знаю, как это все делалось в середине 90-х. Этого в нашей стране не будет", - сказал Лукашенко

Александр Лукашенко также заявил, что "разберется" с противниками действующей власти.

"Они (противники действующей власти - прим. ТАСС) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко, который в понедельник встретился с коллективом Минского завода колесных тягачей.

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