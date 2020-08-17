В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Белоруссии и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. Об этом говорится в совместном заявлении партий ЕП, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", - отмечается в нем.