В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата
15:32 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Белоруссии и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. Об этом говорится в совместном заявлении партий ЕП, распространенном в понедельник в Брюсселе.
"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", - отмечается в нем.
НОВОСТИ
- 16:12 17.08.2020
- Коронавирусом заразился мэр турецкой Антальи
- 16:00 17.08.2020
- Школы РФ должны будут разработать график учебы для минимизации контактов между учениками
- 15:12 17.08.2020
- Лукашенко заявил работникам МЗКТ, что они его своими протестами "на колени не поставят"
- 15:00 17.08.2020
- Верховный суд России признал экстремистским движение "АУЕ"
- 14:32 17.08.2020
- Более 600 человек в Белоруссии подали заявления в СК о получении телесных повреждений при задержании
- 14:12 17.08.2020
- Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции готов передать свои полномочия
- 14:00 17.08.2020
- В Азербайджан прибыли два российских боевых корабля
- 13:32 17.08.2020
- Поставки угля на внутренний рынок РФ во II квартале упали на 11,6%, на экспорт - на 5,6%
- 13:20 17.08.2020
- Шушкевич призвал Лукашенко подать в отставку
- 13:15 17.08.2020
- Владимир Путин поздравил Ашрафа Гани с днем независимости Афганистана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать