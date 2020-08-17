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НОВОСТИ

Школы РФ должны будут разработать график учебы для минимизации контактов между учениками

16:00 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские школы должны разработать специальный график учебы и посещения столовой для минимизации контактов между учениками, говорится в документе "Об организации работы общеобразовательных организаций", подписанном представителями Роспотребнадзора и Минпросвещения.

"Организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся", - отмечается в тексте документа.

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