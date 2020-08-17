Коронавирусом заразился мэр турецкой Антальи
16:12 17.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Мэр турецкой Антальи заразился коронавирусом. Он написал в своем Твиттере, что чувствует себя хорошо, однако пока находится на изоляции в больнице. При этом градоначальник призвал всех соблюдать меры предосторожности, носить маски и поддерживать социальную дистанцию.
Напомню, Россия восстановила авиасообщение с Турцией в начале месяца, а с Антальей – неделю назад. Эхо Москвы
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