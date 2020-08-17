Коронавирусом заразился мэр турецкой Антальи

16:12 Источник: Эхо Москвы

Мэр турецкой Антальи заразился коронавирусом. Он написал в своем Твиттере, что чувствует себя хорошо, однако пока находится на изоляции в больнице. При этом градоначальник призвал всех соблюдать меры предосторожности, носить маски и поддерживать социальную дистанцию.

Напомню, Россия восстановила авиасообщение с Турцией в начале месяца, а с Антальей – неделю назад. Эхо Москвы