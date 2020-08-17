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Белорусский рубль подешевел на торгах к трем основным валютам

16:32 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский рубль на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник подешевел по отношению к трем основным валютам, следует из данных торговой площадки.

Так, доллар подорожал на 0,19 копейки и стоит сейчас 2,4583 белорусского рубля. Евро прибавил 1,38 копейки и продается за 2,9143 белорусского рубля. Курс российского рубля вырос на 0,64 копейки, до 3,3648 белорусского рубля за 100 российских рублей.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Лукашенко. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые продолжаются уже девятый день.

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