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Суд арестовал более 3 млн рублей и две машины Фургала

17:00 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы арестовал более 3 млн рублей и два автомобиля, принадлежащие экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу. Это следует из материалов дела, зачитанных судьей Мосгорсуда, где слушается жалоба на арест имущества экс- губернатора.

"Учитывая, что срок следствия продлен до 8 ноября, Басманный суд арестовал более 3 млн рублей, более 2 тыс. долларов и две машины - Toyota Land Cruiser и Lexus. Фургал обжаловал данное решение", - сказала судья.

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