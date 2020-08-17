Власти Германии связывались с Тихановской - кабмин ФРГ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ связывалось с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Да, такой контакт был", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Подробности представитель кабмина не привел. Одновременно Зайберт отметил, что вопрос прибытия Тихановской в Германию сейчас "не стоит на повестке".