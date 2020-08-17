Власти Германии связывались с Тихановской - кабмин ФРГ
17:12 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ связывалось с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Да, такой контакт был", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Подробности представитель кабмина не привел. Одновременно Зайберт отметил, что вопрос прибытия Тихановской в Германию сейчас "не стоит на повестке".
НОВОСТИ
- 14:00 17.08.2020
- В Азербайджан прибыли два российских боевых корабля
- 12:50 15.08.2020
- Польша разместит у себя дополнительно 1 тыс военных США. Соглашение подписано
- 09:15 15.08.2020
- В Пентагоне хотят лучше понимать природу и происхождение НЛО - заявление
- 11:20 14.08.2020
- Новый договор предусматривает постоянное присутствие войск США в Польше - чиновник
- 16:12 12.08.2020
- Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
- 13:20 12.08.2020
- В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу
- 20:00 11.08.2020
- Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
- 14:12 11.08.2020
- США усилили мощность авиабазы в Эстонии
- 13:32 11.08.2020
- Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
- 12:05 11.08.2020
- Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать