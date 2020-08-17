С 1 августа в курортную Анталью приехало более 120 тыс. туристов из РФ - источник

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 121 тыс. туристов из России приехали в курортный город Анталью с начала авиасообщения между РФ и Турцией. Об этом сообщил в понедельник корр. ТАСС источник в авиавластях республики.

"С 1 по 16 августа в Анталью приехало 120 937 гостей из России, - отметил собеседник агентства. - При этом 10 августа, в первый день начала прямых авиаперелетов из российских городов в Анталью, в туристическую столицу Турции прибыло более 22 тыс. россиян".