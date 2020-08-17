0
0
0
НОВОСТИ

Российский Су-27 перехватил три самолета из США и Великобритании над Черным морем

18:00 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский истребитель- перехватчик Су-27 был поднят в понедельник в воздух в связи с приближением к границе РФ над Черным морем стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США, самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолета-разведчика R-1 Sentinel ВВС Великобритании. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

По данным военных, 17 августа российские РЛС засекли в воздухе над нейтральными водами Черного моря три цели, приближающиеся к госгранице России. Для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолет-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании", - сообщили в НЦУО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 17.08.2020
В Азербайджан прибыли два российских боевых корабля
0
77
12:50 15.08.2020
Польша разместит у себя дополнительно 1 тыс военных США. Соглашение подписано
0
198
09:15 15.08.2020
В Пентагоне хотят лучше понимать природу и происхождение НЛО - заявление
0
131
11:20 14.08.2020
Новый договор предусматривает постоянное присутствие войск США в Польше - чиновник
0
136
16:12 12.08.2020
Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
0
229
13:20 12.08.2020
В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу
0
145
20:00 11.08.2020
Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
0
166
14:12 11.08.2020
США усилили мощность авиабазы в Эстонии
0
159
13:32 11.08.2020
Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
0
183
12:05 11.08.2020
Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
0
191

Возврат к списку