Российский Су-27 перехватил три самолета из США и Великобритании над Черным морем
18:00 17.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский истребитель- перехватчик Су-27 был поднят в понедельник в воздух в связи с приближением к границе РФ над Черным морем стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США, самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолета-разведчика R-1 Sentinel ВВС Великобритании. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).
По данным военных, 17 августа российские РЛС засекли в воздухе над нейтральными водами Черного моря три цели, приближающиеся к госгранице России. Для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолет-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании", - сообщили в НЦУО.
НОВОСТИ
- 14:00 17.08.2020
- В Азербайджан прибыли два российских боевых корабля
- 12:50 15.08.2020
- Польша разместит у себя дополнительно 1 тыс военных США. Соглашение подписано
- 09:15 15.08.2020
- В Пентагоне хотят лучше понимать природу и происхождение НЛО - заявление
- 11:20 14.08.2020
- Новый договор предусматривает постоянное присутствие войск США в Польше - чиновник
- 16:12 12.08.2020
- Южная Корея приступит к строительству первого собственного авианосца
- 13:20 12.08.2020
- В Иркутске по поручению президента будет построено суворовское училище - Шойгу
- 20:00 11.08.2020
- Истребитель МиГ-31 с оторванным колесом совершил успешную посадку в Пермском крае
- 14:12 11.08.2020
- США усилили мощность авиабазы в Эстонии
- 13:32 11.08.2020
- Космические силы США оставляют за собой право вести наступательные действия, следует из доктрины
- 12:05 11.08.2020
- Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать