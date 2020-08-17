Все шахты "Беларуськалия" прекратили работу
18:40 17.08.2020 Источник: РБК
Все шахты «Беларуськалия» прекратили выдачу руды, сообщает «Радио Свобода — Беларусь», а также Tut.by со ссылкой на рабочих. По их словам, полностью остановлена работа на первом, втором, третьем и пятом рудоуправлениях.
По данным «Радио Свобода», шахтеры выстроились в очередь на территории предприятия, чтобы подписать требование об отставке действующего президента Александра Лукашенко. РБК
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