Украина отзывает посла из Минска для консультаций
19:20 17.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Украина впервые в истории отзывает посла из Минска для консультаций. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что решение связано, в том числе, с выдачей России задержанных в Белоруссии бойцов частной военной компании Вагнера. Накануне украинские власти назвали решение о выдаче безответственным. В Киеве заявили о наличии всех правовых и моральных оснований для передачи бойцов Украине. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 18:40 17.08.2020
- Все шахты "Беларуськалия" прекратили работу
- 18:00 17.08.2020
- Российский Су-27 перехватил три самолета из США и Великобритании над Черным морем
- 17:32 17.08.2020
- С 1 августа в курортную Анталью приехало более 120 тыс. туристов из РФ - источник
- 17:12 17.08.2020
- Власти Германии связывались с Тихановской - кабмин ФРГ
- 17:00 17.08.2020
- Суд арестовал более 3 млн рублей и две машины Фургала
- 16:32 17.08.2020
- Белорусский рубль подешевел на торгах к трем основным валютам
- 16:12 17.08.2020
- Коронавирусом заразился мэр турецкой Антальи
- 16:00 17.08.2020
- Школы РФ должны будут разработать график учебы для минимизации контактов между учениками
- 15:32 17.08.2020
- В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата
- 15:12 17.08.2020
- Лукашенко заявил работникам МЗКТ, что они его своими протестами "на колени не поставят"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать