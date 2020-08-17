Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже мог передавать информацию РФ - агентство

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанный полицейской службой безопасности Норвегии подданный этой страны, которого подозревают в передаче важной информации иностранному государству, мог передавать данные России. С таким утверждением выступило в понедельник Норвежское телеграфное бюро.

По его информации, он встречался с офицером разведки РФ. При этом изначально агентство утверждало, что задержанный является офицером российской разведки, но потом поправило свое сообщение.

Задержанный не признает вину и требует освободить его из-под стражи.