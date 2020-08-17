0
0
99
НОВОСТИ

Число переболевших коронавирусом в российской армии превысило 10 тысяч

20:40 17.08.2020 Источник: Интерфакс

Более 10 тыс. человек в Вооружённых силах России переболели коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 26 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 10 007 человек", - говорится в сообщении Минобороны РФ, размещённом в понедельник на сайте ведомства.

В нём отмечается, что на сегодняшний день выявлено 874 военнослужащих с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 17.08.2020
Главы Минфинов G7 выступают за продление заморозки задолженности бедных стран в 2021 году
0
0
20:00 17.08.2020
Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже мог передавать информацию РФ - агентство
0
141
19:20 17.08.2020
Украина отзывает посла из Минска для консультаций
0
190
18:40 17.08.2020
Все шахты "Беларуськалия" прекратили работу
0
274
18:00 17.08.2020
Российский Су-27 перехватил три самолета из США и Великобритании над Черным морем
0
235
17:32 17.08.2020
С 1 августа в курортную Анталью приехало более 120 тыс. туристов из РФ - источник
0
242
17:12 17.08.2020
Власти Германии связывались с Тихановской - кабмин ФРГ
0
281
17:00 17.08.2020
Суд арестовал более 3 млн рублей и две машины Фургала
0
258
16:32 17.08.2020
Белорусский рубль подешевел на торгах к трем основным валютам
0
319
16:12 17.08.2020
Коронавирусом заразился мэр турецкой Антальи
0
292

Возврат к списку