Число переболевших коронавирусом в российской армии превысило 10 тысяч

20:40 Источник: Интерфакс

Более 10 тыс. человек в Вооружённых силах России переболели коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 26 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 10 007 человек", - говорится в сообщении Минобороны РФ, размещённом в понедельник на сайте ведомства.

В нём отмечается, что на сегодняшний день выявлено 874 военнослужащих с подтверждённым диагнозом COVID-19.