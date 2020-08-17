Число переболевших коронавирусом в российской армии превысило 10 тысяч
20:40 17.08.2020 Источник: Интерфакс
Более 10 тыс. человек в Вооружённых силах России переболели коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровело 26 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 10 007 человек", - говорится в сообщении Минобороны РФ, размещённом в понедельник на сайте ведомства.
В нём отмечается, что на сегодняшний день выявлено 874 военнослужащих с подтверждённым диагнозом COVID-19.
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